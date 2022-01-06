Суд заарештував майно Порошенка у справі про державну зраду, повідомляє NNS, посилаючись на Суспільне.

Печерський суд Києва ухвалив рішення про арешт усіх активів та майна народного депутата від партії “ЄС” та п’ятого президента України Петра Порошенка. У тексті документа зазначено, що таким чином задоволено клопотання прокурора. Повний текст рішення суд оголосить 14.01.2022.

Захисники експрезидента вважають, що рішення було ухвалене з порушенням процедур та планують подавати апеляцію.

“Вручити жодне повідомлення про підозру Порошенку не могли, направити поштою ми не могли, бо нам не пред’явили жодних документів. Ми бачимо абсолютне нехтування нормами права, спрямоване на одне – перешкодити лідеру опозиції здійснювати політичну діяльність”, — заявив адвокат Порошенка Ігор Головань.

“Вугільна справа” Порошенка

20 грудня 2021 року Офіс генерального прокурора оголосив підозру Петру Порошенку за двома статтями Кримінального кодексу. пёятого президента звинувачують у “державній зраді” та “сприянні тероризму”.

“Вугільна справа” стосується розслідування схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “ЛНР” та “ДНР” групою громадян України. Провадження розслідується СБУ і ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора за статтями про фінансування тероризму, державну зраду та створення терористичної організації. Серед інших підозрюваних у справі — депутат від “Опозиційної платформи-За житя” Віктор Медведчук та ексміністр енергетики Володимир Демчишин.

Деталі

“Вугільна справа” стосується 2014-2015 років, коли через окупацію Росією Донбасу Україна опинилась на межі енергетичної кризи. Тоді було вирішено закуповувати вугілля з Південно-Африканської Республіки. За даними СБУ, РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні “посилити власну енергонезалежність”. Тому, за посередництва Медведчука, відбулася змова з вищими посадовими особами України, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Урешті контракти з ПАР були зірвані, це спровокувало хвилю “віялових” відключень електроенергії в Україні.

Як стверджує СБУ, протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей бойовикам самоназваних “ЛНР” і “ДНР” було перераховано не менше 200 млн гривень, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

У нібито розмовах Медведчука, які фігурують у “вугільній справі”, з представниками Кремля ймовірно фігурують прізвища президента Петра Порошенка, ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, а також ексглави Адміністрації президента (2014-16) Бориса Ложкіна.

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