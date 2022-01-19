У Києві Печерський районний суд відпустив Порошенка під особисте зобов’язання, відмовившись брати під варту п’ятого президента України і народного депутата від партії ЄС. Рішення суддя оголосив приблизно в 14:00. Засідання транслювалося онлайн, передає NNS.

При цьому суд обмежив пересування Порошенка не тільки за межі країни, але і навіть за межі Києва. Таке рішення Порошенко на прес-конференції після засідання назвав спробою влади перешкодити його політичній діяльності і справжньою метою всього ‘цього заходу’.

Нагадаємо, прокуратура вимагала взяти Петра Порошенка під варту і призначити йому заставу в 1 млрд грн. Необхідність обрання такого запобіжного заходу сторона обвинувачення аргументувала характером кримінального провадження, розміром заподіяної шкоди, а також майновим становищем Порошенко. На думку прокуратури, такий запобіжний захід забезпечить виконання процесуальних зобов’язань підозрюваним.

Раніше Порошенко заявив, що звинувачення проти нього сфальсифіковано, і попросив Печерський районний суд Києва повернути прокуратурі клопотання про обрання запобіжного заходу для нього. За словами адвоката Іллі Новікова, захист попросив суд дати прокуратурі шанс подати клопотання ‘нехай необґрунтоване, але, принаймні, подане без процесуальних порушень’.

При цьому раніше Державне бюро розслідувань опублікувало ‘Обставини і деталі функціонування злочинної схеми поставок протягом 2014-2015 років вугілля з тимчасово окупованих територій, сприяння терористичним організаціям „ЛНР’ і „ДНР’ групою громадян України’.

Як повідомляє ДБР, в ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінальної виробництва діяли за попередньою змовою і сприяли діяльності терористичних організацій. Вони вчиняли умисні дії на шкоду територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України.

Нагадаємо, вранці 17 січня Порошенко повернувся в Київ після дипломатичного турне тривалістю в місяць. В аеропорту його зустріли соратники, а співробітники Державного бюро розслідувань спробували вручити народному депутату повістку про виклик до суду і копію клопотання про запобіжний захід. В ДБР заявили, що Порошенко відмовився отримати документи.

Затримувати, однак, Порошенка, незважаючи на рішення суду, ніхто не став, але він добровільно відправився в Печерський районний суд, який протягом 12 годин розглядав обрання йому запобіжного заходу і врешті повідомив, що рішення буде оголошено 19 січня.

Також нагадаємо, що 17 січня в “Жулянах”, куди мав прилетіти Порошенко із Варшави, зібралися тисячі його прихильників із різних регіонів країни. Після цього вони перемістилися до Печерського суду і весь день чекали рішення. Сьогодні, 19 січня, прихильники Порошенка знову прийшли на площу біля суду, і тут у них навіть сталися сутички із поліцією, яка силомиць забрала у протестувальників бочки (у них люди готували собі чай), а також, за словами мітингарів, бутерброди. В хід пішов сльозогінний газ, і ситуація виглядала досить напруженою.

Станом на 15:10 19 січня у піднесеному настрої рухаються колоною на Банкову і скандують “Вова, ми йдемо до тебе”.

Фото: Українська правда

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