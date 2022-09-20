Створено портал, який допоможе вижити пенсіонерам і людям з інвалідністю під час війни

Під час війни складно усім. Але є категорії населення, яким доводиться особливо важко. І без допомоги не обійтися. В Україні створено портал, який під час війни допоможе вижити пенсіонерам та людям з інвалідністю, передає NNS.
На порталі можна отримати консультацію про те, як отримати необхідну гуманітарну, психологічну чи правову допомогу.
Відсутність інформації в доступному форматі поглиблювала й без того сильну розгубленість серед людей з інвалідністю та людей старшого віку. Цей ресурс неодмінно допоможе їм та їхнім рідним вчасно і в повному обсязі отримувати необхідну інформацію, попереджаючи появу додаткових проблем та стресу у ці важкі для всіх нас часи”, – каже генеральна секретарка ВГО “Національна Асамблея людей з інвалідністю України” Вікторія Назаренко.
Вебресурс створили три організації: “Національна Асамблея людей з інвалідністю України”, “Про.УД Універсальний дизайн” та “Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень”.
На які питання Ви знайдете відповіді на цьому ресурсі?
- Які існують правила перетину кордону.
- Як отримати отримання статусу переселенця (внутрішньо переміщеної особи – ВПО) або статусу тимчасового захисту.
- Як отримати допомогу в Україні та за кордоном.
- Як евакуюватись в країни ЄС.
- Де тимчасово зупинитись у разі переїзду до іншого населеного пункту в Україні.
- Де отримати психологічну допомогу.
- Як отримати гуманітарну допомогу, зокрема засоби гігієни, одяг чи продукти харчування.
Окрім цього, люди з інвалідністю та похилого віку можуть звернутись по персональну консультацію та отримати необхідну інформацію.
Портал знаходиться за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.
Які пільги та виплати надаються людям з інвалідністю під час війни