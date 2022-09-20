Створено портал, який допоможе вижити пенсіонерам і людям з інвалідністю під час війни

Під час війни складно усім. Але є категорії населення, яким доводиться особливо важко. І без допомоги не обійтися. В Україні створено портал, який під час війни допоможе вижити пенсіонерам та людям з інвалідністю, передає NNS.

На порталі можна отримати консультацію про те, як отримати необхідну гуманітарну, психологічну чи правову допомогу.

Відсутність інформації в доступному форматі поглиблювала й без того сильну розгубленість серед людей з інвалідністю та людей старшого віку. Цей ресурс неодмінно допоможе їм та їхнім рідним вчасно і в повному обсязі отримувати необхідну інформацію, попереджаючи появу додаткових проблем та стресу у ці важкі для всіх нас часи”, – каже генеральна секретарка ВГО “Національна Асамблея людей з інвалідністю України” Вікторія Назаренко.

Вебресурс створили три організації: “Національна Асамблея людей з інвалідністю України”, “Про.УД Універсальний дизайн” та “Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень”.

На які питання Ви знайдете відповіді на цьому ресурсі?

Які існують правила перетину кордону.

Як отримати отримання статусу переселенця (внутрішньо переміщеної особи – ВПО) або статусу тимчасового захисту.

Як отримати допомогу в Україні та за кордоном.

Як евакуюватись в країни ЄС.

Де тимчасово зупинитись у разі переїзду до іншого населеного пункту в Україні.

Де отримати психологічну допомогу.

Як отримати гуманітарну допомогу, зокрема засоби гігієни, одяг чи продукти харчування.

Окрім цього, люди з інвалідністю та похилого віку можуть звернутись по персональну консультацію та отримати необхідну інформацію.

Портал знаходиться за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.

Які пільги та виплати надаються людям з інвалідністю під час війни