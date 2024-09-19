Стався збій у Київстар 19 вересня – офіційна заява

Стався збій у Київстар 19 вересня. У компанії оприлюднили офіційну заяву з даного приводу.

Про це з посиланням на Київстар інформують «Новини України – НСН».

Зазначимо, що мешканці у багатьох населених пунктах України у четвер 19 вересня вранці почали скаржитися на відсутність зв’язку та інтернету. Або тільки відсутність зв’язку чи тільки інтернету.

З’явилося офіційне пояснення причини.

Стався збій у Київстар 19 вересня

Як повідомили у компанії, сьогодні стався технічний збій у роботі деяких сервісів мережі Київстар.

Фахівці вже виявили проблему та оперативно працюють над усуненням наслідків.

У східних та північних регіонах України все ще можуть виникати деякі складнощі зі зв’язком, але протягом 30 хв вони будуть вирішені. Дякуємо за ваше терпіння та розуміння, – йдеться у повідомленні

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