Стало відомо, скільки українських біженців планують повернутися додому

Згідно із результатами, більшість опитаних українських шукачів притулку (64%) не адаптувалися до життя у країнах тимчасового перебування й готові повернутися в Україну, передають «Новини України – НСН».

Чому більшість українських біженців планують повернутися додому

Згідно з дослідженням, на намір повернутися в Україну найбільше впливає фактор адаптації (про нього зазначили 55% респондентів).

Також про своє бажання повернутися додому повідомили ті шукачі притулку, які працюють віддалено на українські компанії (70%) або є тимчасово непрацевлаштованими (68%).

Водночас більшість опитаних (62%) поки вагаються назвати точний час повернення в Україну.

Проте респонденти назвали фактори, які сприятимуть швидшому ухваленню рішення повернутися додому.

До таких факторів 41% опитаних віднесли гарантоване стабільне працевлаштування.

Наявність фінансової допомоги в Україні на час повернення важлива для 36% респондентів, а для 33% — можливість отримання чи облаштування житла у безпечних регіонах України.

Ще близько чверті опитаних (27%) готові повернутися в Україну у разі посилення протиповітряної оборони.

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