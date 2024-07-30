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Cуспільство

Стало відомо, скільки українських біженців планують повернутися додому

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Журналіст
Стало відомо, скільки українських біженців планують повернутися додому

Стало відомо, скільки українських біженців планують повернутися додому. Оприлюднено дані соціологічного дослідження проведеного компанією Gradus Research.

Згідно із результатами, більшість опитаних українських шукачів притулку (64%) не адаптувалися до життя у країнах тимчасового перебування й готові повернутися в Україну, передають «Новини України – НСН».

Чому більшість українських біженців планують повернутися додому

українських біженців планують повернутися додому

Згідно з дослідженням, на намір повернутися в Україну найбільше впливає фактор адаптації (про нього зазначили 55% респондентів).

Також про своє бажання повернутися додому повідомили ті шукачі притулку, які працюють віддалено на українські компанії (70%) або є тимчасово непрацевлаштованими (68%).

Водночас більшість опитаних (62%) поки вагаються назвати точний час повернення в Україну.

Проте респонденти назвали фактори, які сприятимуть швидшому ухваленню рішення повернутися додому.

До таких факторів 41% опитаних віднесли гарантоване стабільне працевлаштування.

Наявність фінансової допомоги в Україні на час повернення важлива для 36% респондентів, а для 33% — можливість отримання чи облаштування житла у безпечних регіонах України.

Ще близько чверті опитаних (27%) готові повернутися в Україну у разі посилення протиповітряної оборони.

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