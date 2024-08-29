Україна ініціювала Курську операцію в Російської Федерації з метою зниження ризику російського вторгнення на територію Сумської області. За інформацією Укрінформ, про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

“Україна не могла мовчки спостерігати за військовою розбудовою Росії у Курській області й підготовкою до нападу в Сумській області України, подібного на російський наступ на Харків з Білгородської області в травні”, – сказав Кислиця.

За його словами, саме “реагуючи на цю загрозу, Україна розпочала оборонну операцію у визначених зонах Курської області”.

“Завдяки цим упереджувальним заходам було зменшено негайну небезпеку окупації Сум. Про розгубленість диктатора свідчить те, що він кілька днів не міг знайти в собі сили та сміливості постати перед публікою”, – зазначив дипломат.

Кислиця наголосив, що так зване “звільнення” Росією десятків міст та сіл Донбасу призвело до їх повного знищення й знелюднення.

“Україна продовжить боротися проти цього сучасного варварства усюди, в тому числі на території Росії”, – зазначив він.

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