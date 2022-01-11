Стало відомо, коли розпочнуться літні канікули у школярів в Україні у 2022 році. Відповідні рекомендації оприлюднило Міністерство освіти і науки, передає NNS, посилаючись на Обозрєватєль.

Так, Міністерство освіти і науки рекомендувало школам провести літні канікули в навчальному році 2021/2022 з 1 червня по 31 серпня 2022 року. Таким чином, навчальний рік повинен був би закінчиться 31 травня, однак його можуть продовжити.

При цьому в Міносвіти у відповідь на запит видання, щодо закінчення навчального року, відповіли, що він повинен тривати не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня.

Зокрема, структуру та тривалість навчального року і форми організації освітнього процесу визначає: педагогічна рада навчального закладу – у межах часу, передбаченого освітньою програмою, а також у відповідності з обсягом навантаження, встановленим навчальним планом з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону і т. д.

До того ж у відомстві звернули увагу на те, що на основі закону України ‘Про освіту’, школи наділені автономією, яка полягає в самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень з академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності.

Додатково до цього, згідно ст. 38 закону ‘Про повну загальну середню освіту’, керівник закладу середньої освіти мають право визначати режим роботи закладу.

‘В рамках академічної автономії питання організації виконання освітньої програми і навчального процесу є внутрішніми для кожної установи загальної середньої освіти та педагогічної ради ‘, – пояснили в МОН.

А ось згідно ст. 32 закону ‘Про місцеве самоврядування в Україні’, управління навчальними закладами, які належать територіальним громадам або передані їм, віднесені до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних і міських рад.

Це означає, що діти можуть вчитися влітку, від декількох днів червня і аж до всього місяця. Проте 1 липня всі точно вже повинні відпочивати.

При цьому в деяких містах вже анонсували уроки в червні. Таким чином, у зв’язку з тритижневими осінніми канікулами, у Харкові вирішили, що навчальний рік повинен тривати до 3 червня замість 27 травня.

‘Потрібно буде ущільнювати навчальний процес, щоб не перевантажувати дітей. Ми додамо один тиждень до навчального року’, – підкреслила директор департаменту освіти міської ради Ольга Деменко 9 листопада минулого року.

А ось у Львові та області відпочивали восени не три тижні, а два, однак незважаючи на це теж думають продовжити навчальний рік.

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