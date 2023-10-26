Ракети, боєприпаси, Javelin – США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 150 млн доларів, передає НСН.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер, 26 жовтня, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 150 млн доларів, до якого входять зокрема ракети для систем ППО, ПЗРК Stinger та Javelin.
Про це повідомив в X (колишній Twitter) журналіст Politico Пол МакЛірі.
Як повідомляється на сайті Пентагону, в пакет допомоги увійшли:
- додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;
- ракети AIM-9M для ППО;
- зенітні ракети Stinger;
- боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
- 105-мм і 155-мм артилерійські снаряди;
- ракети TOW;
- ПТРК Javelin;
- понад 2 млн патронів до стрілецької зброї;
- прилади нічного бачення;
- підривні боєприпаси для усунення перешкод;
- зимове спорядження, запчастини тощо.
Тим часом, у ЗМІ з’явилася інформація, що вже у січні Україна може отримати нові ракети дальністю 300 кілометрів. Про це повідомило видання “Голос Америки” повідомляє у мережі Х (колишній Твіттер).
Як зазначають, за результатами зустрічі військового командування України та військового командування союзників темпи постачання озброєнь в Україну не зменшаться.
Журналістка видання Мирослава Гонгадзе повідомила про це із посиланням на слова високопосадовця Генштабу ЗСУ.
Гонгадзе додала, що вага бойової частини ракети – 100 кг. Окрім того, у планах є допомога з переобладнання зенітних комплексів Бук.
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