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Тег:
Війна

Ракети, боєприпаси, Javelin – США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

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Ракети, боєприпаси, Javelin – США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 150 млн доларів, передає НСН.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер, 26 жовтня, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 150 млн доларів, до якого входять зокрема ракети для систем ППО, ПЗРК Stinger та Javelin.

Про це повідомив в X (колишній Twitter) журналіст Politico Пол МакЛірі.

Як повідомляється на сайті Пентагону, в пакет допомоги увійшли:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;
  • ракети AIM-9M для ППО;
  • зенітні ракети Stinger;
  • боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
  • 105-мм і 155-мм артилерійські снаряди;
  • ракети TOW;
  • ПТРК Javelin;
  • понад 2 млн патронів до стрілецької зброї;
  • прилади нічного бачення;
  • підривні боєприпаси для усунення перешкод;
  • зимове спорядження, запчастини тощо.

Тим часом, у ЗМІ з’явилася інформація, що вже у січні Україна може отримати нові ракети дальністю 300 кілометрів. Про це повідомило видання “Голос Америки” повідомляє у мережі Х (колишній Твіттер).

Як зазначають, за результатами зустрічі військового командування України та військового командування союзників темпи постачання озброєнь в Україну не зменшаться.

Журналістка видання Мирослава Гонгадзе повідомила про це із посиланням на слова високопосадовця Генштабу ЗСУ.

Гонгадзе додала, що вага бойової частини ракети – 100 кг. Окрім того, у планах є допомога з переобладнання зенітних комплексів Бук.

Ракети, боєприпаси, Javelin – США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Ще новини України і світу: Новий спікер палати представників Конгресу США зробив першу заяву щодо допомоги Україні

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