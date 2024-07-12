Сьогодні застосують чотири черги відключень – «Укренерго» про графіки 12 липня

Сьогодні будуть застосовані чотири черги відключень електроенергії. В «Укренерго» назвали причину і розповіли про стан енергетики у п’ятницю та графіки 12 липня.

Про це з посиланням на «Укренерго» повідомляють «Новини України – НСН».

Стан енергосистеми – коротко

Обмеження споживання діятиме протягом доби

Через спеку споживання стабільно високе

З 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень

Сьогодні будуть застосовані чотири черги відключень – деталі про графіки 12 липня

Сьогодні, 12 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 14:00 до 24:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень, в інші години – три черги.

В «Укренерго» нагадують, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках в соцмережах.

Споживання електроенергії в країні – на максимальній позначці для літнього періоду. Причина – аномальна спека в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів. З початку року росіяни здійснили 8 масованих атак на енергосистему. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.

Температура по країні перевищує +33 С. За прогнозом Диспетчерського центру «Укренерго», сьогодні на максимумі споживання залишатиметься високим та значно перевищує наявну потужність в системі для його покриття.

Аварійна допомога

Сьогодні з 00:00 до 06:00 для зменшення обсягу дефіциту «Укренерго» залучало аварійне постачання від енергосистеми Польщі. Увечері Диспетчерський центр «Укренерго» також планує залучати аварійне постачання з європейських країн для підтримки резервів в системі та зменшення дефіциту енергії.

Імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 25 089 МВт*год, з максимальною потужністю 1396 МВт. Через аномальну спеку та зростання споживання в Європі обсяг імпорту зменшився, у порівнянні з вчорашнім днем.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Мережі «Укренерго» і обленерго

На ранок залишаються знеструмленими 478 населених пунктів.

Через негоду: є знеструмлення в Івано-Франківській області

Через бойові дії: є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

З технічних причин: знеструмлювалися споживачі у Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Чернігівській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також є наслідками бойових дій у прифронтових регіонах.

Раніше ми розповідали: Що таке черга і як зрозуміти, скільки годин не буде світла – відповіді Укренерго