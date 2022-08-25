«Сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція» – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 25 серпня після важкого дня. Він прокоментував інформацію про те, що зупинилася Запорізька атомна станція, передає NNS.

«Сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція. Спрацював аварійний захист енергоблоків – після того, як внаслідок російського обстрілу була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України», – сказав президент.

Він розповів, що одразу спрацювали дизель-генератори, аби дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки.

Світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, якби після блекауту не спрацювали автоматика і наш персонал станції, то ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії. Росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи, – сказав Зеленський.

Він запевнив, що Україна робить усе, щоб не допустити аварійного сценарію. Але це залежить не тільки від нашої держави.

Потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз.