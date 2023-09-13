«Уражений сьогодні в Севастополі завод був вкрадений у мене» – Петро Порошенко

П’ятий президент України Петров Порошенко заявив, що уражений сьогодні в Севастополі завод був вкрадений у нього росіянами. Про це політик написав у Фейсбуці передає НСН.

Порошенко зазначив, що вкрадене не приносить успіху. А за злочини завжди треба відповідати.

Сьогодні Збройні Сили України вразили російські бойові кораблі на території заводу в Севастополі, який ще в лютому-березні 2014 року був вкрадений у мене окупаційною владою рф, перейменований на совковий лад — Севморзавод орджонікідзе і перепрофільований для виробництва російської зброї. Тому не може не радувати ракетний бумеранг Збройних Сил України по заводу і те, що принаймні один корабель не буде запускати по нас балістичні ракети. Слава Україні! Слава ЗСУ! – написав Порошенко

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