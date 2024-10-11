Смерть Вікторії Рощиної в російському полоні: журналістку утримували в місцях, де застосовують тортури

Про Смерть Вікторії Рощиної, української журналістки, в російському полоні стало відомо вчора, 10 жовтня. Спочатку росіяни повідомили про це батькові дівчини, згодом загибель підтвердили українські офіційні структури. З’явилися нові подробиці цієї резонансної трагедії.

Смерть Вікторії Рощиної: кримінальне провадження докваліфіковано

У звʼязку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної в рф, кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, докваліфіковано – воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, передають «Новини України – НСН».

10 жовтня у медіа була оприлюднена інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка незаконно утримувалася російською федерацією.

У звʼязку із цим, кримінальне провадження, розпочате за фактом її зникнення за ч. 1. ст. 438 КК України докваліфіковано частиною 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України.

Вікторія Рощина зникла у серпні 2023 року під час поїздки на окуповані росією території. У квітні 2024 року росія вперше підтвердила, що незаконно утримує її.

Журналістку утримували в місцях, де застосовують тортури

Росія утримувала українську журналістку Вікторію Рощину в слідчому ізоляторі №2 Таганрога Ростовської області РФ та у виправній колонії №77 в окупованому Бердянську Запорізької області, де до полонених застосовують тортури, повідомила 11 жовтня Медійна ініціатива за права людини.

«Обидва місця з перших місяців повномасштабного вторгнення росіяни використовують для утримання як українських військових, так і цивільних, зокрема, жінок. Таганрог (Бердянськ насправді також – там катували електричним струмом) відомий як одне з найбільш для українців жорстоких місць утримання на території РФ. Його називають пеклом на землі. Зокрема, у Таганрозі тримають азовців із «Азовсталі». Звільнені розповідають про страшні тортури. Там усі, з кого хочуть зробити злочинців, зізнаються у злочинах – оговорюють себе. Потім їх переводять у Ростов та судять», – написала виконавча директорка Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко

Раніше представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Україні Петро Яценко 10 жовтня повідомив, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка зникла безвісти під час поїздки на окуповані території і яку утримували на території Росії, померла в російському полоні.

Росіяни вперше затримали Рощину у Бердянську в березні 2022 року, коли вона писала репортажі для ЗМІ про життя на тимчасово захоплених територіях. Тоді журналістку відпустили, змусивши записати відеозвернення, що претензій до російських військових вона не має. Рощина повернулася на підконтрольну Україні територію, але в липні 2023 року знову поїхала на окуповані Москвою території.

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