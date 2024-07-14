У повідомленні говориться, що тритонну авіабомбу скинули нібито “по пункту дислокації ЗСУ” в зоні відповідальності угрупування «Північ».

На оприлюднених кадрах російський пілот хвалиться, що “складно уявити таку ціль, яку не можна було б вразити авіабомбою такої номінальної маси”.

Як зазначили у червні аналітики американського Інституту вивчення війни, російські війська вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та коригування для удару по українських позиціях у Харківській області. Вона є новим російським озброєнням з високим потенціалом знищення, якщо російські війська продовжать мати можливість безперешкодно застосовувати таку зброю.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні, що лише від початку цього тижня Росія застосувала проти України більш ніж 700 керованих авіаційних бомб, понад 170 ударних безпілотників різних типів та майже 80 ракет.

Росіяни показали, як скидають на Україну тритонну бомбу: відео

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