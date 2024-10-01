Стало відомо, скільки в Україні довгожителів і де живе найстарша людина. Таку інформацію оприлюднив 1 жовтня Пенсійний фонд України .

«Новини України – НСН» нагадують, що 1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день осіб похилого віку, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН.

Згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, літніми є люди віком 60-75 років. Якщо людина досягла віку 90 років, її називають довгожителем.

Скільки в Україні довгожителів і де живе найстарша людина

Сьогодні в Україні проживає 108 603 довгожителі, з яких 1 316 осіб перейшли через вікову позначку 100 років. З них жінок – 1 150 і лише 166 – чоловіків.

Найстарша людина в Україні, пані Катерина, мешкає в Маневицькій громаді на Волині, 3 жовтня їй виповнюється 108 років.

Жінка є очевидцем багатьох історичних подій минулого століття, носієм наших традицій, глибокої життєвої мудрості. Сердечно зичимо людям старшого покоління оптимізму та життєвої наснаги! – йдеться у повідомленні Пенсійного фонду

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