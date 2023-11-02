Скільки років людина може мати статус ВПО – в уряді назвали цифру

Скільки років людина може мати статус ВПО? Відповідь на це питання намагаються дати в українському уряді. Адже ясно, що це має бути якийсь обмежений термін, а не пожиттєвий статус. Про це НСН інформує з посиланням на Новини.LIVE.

В Україні статус ВПО мають близько 5 млн людей, а певна кількість людей отримала його двічі — з початком війни у 2014, а потім у 2022 році. Оскільки стратегії допомоги переселенцям лише продовжують свій термін дії через довготривалі бойові дії, політики дискутують, а скільки ж насправді часу людина може вважатися переселенцем. Один з варіантів — 5 років

Які критерії того, що людина зі статусом ВПО вже не повинна вважатися переселенцем, розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на Всеукраїнському форумі рад внутрішньо переміщених осіб.

Щоб дати відповідь щодо критеріїв — є проєкт закону, який ми розробили разом з нашими організаціями і депутатами. І там стоїть питання, яке на сьогодні не знайшло свого кінцевого результату — скільки років особа може вважатися ВПО? Яким чином визначити для держави критерій, коли ВПО перестає бути ВПО? Поки що відповіді однозначної немає. Ми дискутуємо між щонайменше 5 років, — сказала Верещук

Але йдеться саме про статус, а не про виплати ВПО. Адже виплати наразі держава забезпечує згідно з стратегією допомоги переселенцям, і їх отримують щонайменше пів року після надання отримання статусу переселенця.

А далі йдуть інтеграційні процеси — житло, робота. От чи прив’язувати працевлаштування до виплат, чи ні? Цей процес дискусій триває, — додала Верещук

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