Стало відомо, скільки ракет 9 березня ворог випустив по Україні і скільки з них вдалося збити. Цієї ночі ворог випустив по Україні 81 ракету різного базування, повідомляє Генштаб ЗСУ, передає НСН.
Вночі 9 березня противник завдав масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури України.
Здійснив 81 пуск ракет різного базування:
- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
- 20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 “Кинджал”;
- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
- 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.
Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА «Shahed-136/131».
Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.
Про наслідки ракетної атаки 9 березня читайте ТУТ
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