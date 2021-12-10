Скільки українців вважають рідною українську мову – опитування

Стало відомо, скільки українців вважають рідною українську мову. Оприлюднено результати опитування – передає NNS.

78% українців вважають своєю рідною мовою українську, а 18% – російську. Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

За даними опитування, на заході і в центрі України майже абсолютна більшість відзначає, що українська є їхньою рідною мовою. У південному регіоні лише 56% назвали рідною українську, 41% – російську. На сході 59% рідною вважають українську і 34% – російську.

Молоді люди дещо частіше вважають своєю рідною мовою українську. Серед молоді віком 18–29 років українську вважають рідною 83%, а серед найстаршої групи 60+ – 74%.

Зазначимо, що за переписом 1989 року українську вважали рідною тільки 64,7% українців.

А як щодо мовного закону?

55% опитаних українців підтримують “мовний закон” щодо обслуговування українською мовою при збереженні можливості обслуговування клієнтів іншими мовами на їхнє прохання. 21% таку норму не підтримує і ще майже для 18% українців це байдуже.

Найбільше тих, хто підтримує обов’язкове обслуговування державною мовою у західному і центральному регіонах – 74% і 62% (не підтримують 11% та 14% відповідно). На півдні та сході України приблизно однакові частки тих, хто підтримує та не підтримує цю норму закону: на півдні 33% підтримують, а 37% – ні, на сході 38% підтримують, а майже 33% – ні. Окрім того, в обох цих регіонах близько 30% тих, хто не визначився зі своїм ставленням або для кого це байдуже.

Загальнонаціональне опитування проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Загалом опитано 2019 респондентів/-ок віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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