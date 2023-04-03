Сидів поруч з чеченцем і сказав «Слава Україні» – у російському відеочаті натрапили на викрадену українську дитину

Хлопчик сидів поруч з чеченцем і сказав «Слава Україні». У російському відеочаті натрапили депортовану українську дитину. Відповідне відео з’явилося у мережі, а розслідування провела «Українська правда», передає НСН.

Помітила маленького хлопчика у відеочаті українська блогерка. Чоловік, що на відео, стверджує, що перебуває на території Чечні. Він має типові для чеченця риси обличчя. А поруч із ним сидить маленький хлопчик, який на початку запису вигукнув “Слава Україні!”

На запитання жінки про місцеперебування чоловіка, той відповів, що не розуміє української мови. Коли дитина, яка перебувала поруч, переклала запитання на російську – жінка усвідомила, що хлопчик розуміє українську мову і, ймовірно, сам з України.

Жінка намагалася дізнатися звідки він, проте дитина перелякано дивилася у камеру і майже нічого не змогла сказати. Пізніше чоловік запевнив, що дитина з Києва.

На відео за кадром також чути інші чоловічі голоси, які регочуть та кажуть, що разом “підуть брати Київ”.

Спочатку в мережі поширилася інформація про те, що, ймовірно, на відео 8-річний Іван Маліновський, який зник у жовтні 2022 року на Херсонщині.

Втім пізніше у “Службі розшуку дітей Магнолія” спростувала інформацію про те, що хлопець на відео – Іван Маліновський.

“Ми ретельно перевірили інформацію, а також зв’язалися з мамою Івана, яка його розшукує. Жінка підтвердила, що на відео не її син, не Іван Малиновський!”, – йдеться в повідомленні

У проєкті “Знайти своїх”, який займається пошуком зниклих, у коментарі “Українській правді. Життя”, повідомили, що хлопчика з відео впізнали рідні.

Цю інформацію їм надали в поліції. “УП. Життя” також звернулося до правоохоронців, щоб підтвердити цю інформацію.

Також, журналісти звернулися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця за більш детальною інформацію про дитину й наразі очікують на відповідь.

Нагадаємо, близько 400 українських дітей вже віддали російським родинам. Кількість депортованих росією дітей обчислюється десятками тисяч. Україні вдалося повернути 328 станом на 3 березня.

Сидів поруч з чеченцем і сказав «Слава Україні»: відео

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