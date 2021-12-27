Скасування військового обліку для жінок: петиція набрала 25 тисяч голосів

Скасування військового обліку для жінок: петиція до Зеленського, яка з’явилася на сайті Президента України 23 грудня, набрала потрібну для розгляду кількість голосів всього за 4 дні, повідомляє NNS.

Автор петиції Решевченко Яна В’ячеславівна назвала знущанням дії Міноборони.

Дослівно петиція називається так: ‘Знущання над жінками! Не повинні всі жінки, які мають спеціальність і/або професію, бути військовозобов’язаними’.

‘Це неподобство! Жодного громадського обговорення, ніяких підготовчих заходів, ніякого перехідного періоду та роз’яснень щодо механізму реалізації’, – йдеться в тексті петиції.

На момент публікації цього матеріалу її підписали 26757 осіб, і люди продовжують підписувати. До кінця збору підписів ще 86 днів. Для того, щоб президент розглянув петицію, необхідно 25 000 голосів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, який розширює список професій жінок, яким треба обов’язково ставати на військовий облік. Документ поширюється на жінок від 18 до 60 років, які працюють у найрізноманітніших сферах – в тому числі бібліотекарська справа, музичне мистецтво, журналістика, бухгалтерія та інші. У списку – сотні спеціальностей.

Незабаром після оприлюднення тексту наказу в міністерстві пообіцяли список скоротити, але поки що цього не сталося.

Згідно з розпорядженням Міноборони, військовозобов’язані жінки повинні стати на облік у військкомати до кінця наступного року. У міністерстві зараз розробляється механізм, щоб зареєструватися у військкоматі можна було онлайн. Підкреслюється, що постановка на облік – це не призов до армії. Жінок можуть задіяти в армії тільки в разі введення воєнного стану чи в особливий період.

Після оприлюднення наказу про взяття жінок на військовий облік у мережі з’явилося море мемів і фотожаб на цю тему.

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