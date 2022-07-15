Чи виплачуватимуться субсидії під час опалювального сезону: відповідь Шмигаля. Українці не залишаться без субсидій в опалювальний сезон 2022-2023 років, незважаючи на війну з Росією.

Про це повідомляє NNS з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

“Ще одне питання, яке безпосередньо стосується опалювального сезону – це тарифи і субсидії. Як і обіцяли, всі тарифи цієї зими залишаються без змін. Також уряд продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів”, – зазначив він.

Крім того, в Україні планують підвищити соціальний норматив на опалення, що вплине на розмір субсидії для населення, повідомляє NNS, посилаючись на відповідний проєкт постанови Кабміну.

Кабінет Міністрів планує підвищити соціальний норматив для послуг з постачання теплової енергії для населення, яке використовує централізоване чи автономне опалення, що призведе до перегляду розміру житлової субсидії. Відповідний проєкт постанови вже подано на погодження до Державної регуляторної служби.

Згідно з проєктом пропонується встановити соціальний норматив для послугу з постачання теплової енергії у разі використання теплової енергії для централізованого або автономного опалення в розмірі 0,0431 Гкал/м2 (збільшується на 11 % від діючого соціального нормативу). Як зазначається у проєкті, це пов’язано зі збільшенням споживання теплової енергії

Цим же документом встановлюється соціальний норматив на послугу з постачання теплової енергії для громадян, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, для розрахунку субсидій і пільг на оплату послуги з постачання теплової енергії (в частині витрат теплової енергії на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень, функціонування внутрішньобудинкових систем опалення будівлі/будинку).

Уточнюються редакція пункту 7 Положення про порядок призначення житлових субсидій, стосовно надання субсидії споживачам багатоквартирних житлових будинків, що встановили автономні системи опалення та оплачують послугу з постачання теплової енергії (в частині витрат теплової енергії на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень, функціонування внутрішньобудинкових систем опалення будівлі/будинку).

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