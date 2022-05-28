Шестирічний Ілля, який втратив всю сім’ю у Маріуполі, написав листа Борісу Джонсону. Його послання стало відповіддю на відкритий лист британського прем’єра до українських дітей. Цю щемливу історію розповів радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає NNS.

Маленький маріуполець Ілля Костушевич написав про своє бажання, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди, щоб у всіх дітей у світі не було війни.

“Я передаю привіт усім дітям у Британії, дякую вам за допомогу. Ми переможемо. Міцно обіймаю. Ілля. Шість років”, – написав хлопчик.

Простий лист звичайної дитини. Тільки у цього малюка страшна історія.

Через ракетні удари загарбників по його рідному місту Ілля залишився повним сиротою: мама загинула під час вибуху моста, тато зник безвісти, бабусю та дідуся знайшли розстріляними.

Іллю врятували волонтери. Нині хлопчик перебуває під опікою подружньої пари киян.