Через масштабні бойові дії на території України, які тривають вже майже півроку, багато громадян залишилися без роботи або їх дохід суттєво скоротився. Тарифи ж на комунальні послуги ніхто не знижував. Вони і до 24 лютого були зависокими для багатьох, а тепер – тим паче. Що буде, якщо не сплачувати комуналку до кінця війни, пояснили юристи, передає NNS, посилаючись на ТСН.

На час дії воєнного стану в України заборонені будь-які штрафи за несплату за компослуги. Проте обов’язок сплати комуналки ніхто не скасовував. Тобто після закінчення воєнного стану все ж доведеться погасити заборгованість, але без нарахування штрафів за заборгованість.

Про це розповіли юристи smartsolutions.ua.

Так, фахівці нагадали, що 5 березня український уряд ухвалив постанову № 206, згідно з якою, від 24 лютого до припинення чи скасування воєнного стану заборонено:

нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги;

припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їхньої несплати або оплати не в повному обсязі.

“Хоча на час дії воєнного стану заборонені будь-які штрафні санкції через неможливість сплати комуналки, обов’язок сплати комунальних послуг не відміняли. Тобто після закінчення воєнного стану погасити заборгованість все ж таки доведеться, проте без нарахування штрафних санкцій за заборгованість”, – пояснили юристи.

Вони також зазначили, що діють певні виключення. Наприклад, якщо у вас відсутні лічильники обліку і ви не проживали у своєму будинку/квартирі понад 30 днів, то можна не оплачувати компослуги (крім постачання теплоенергії) за умови, якщо можете документально підтвердити свою відсутність.

За загальним правилом, за компослуги також можна не платити у разі, якщо така послуга надавалася неякісно чи не в повному обсязі.

Коли можна не платити за комуналку під час війни: названо умови