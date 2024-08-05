Ще одна медаль у України на Олімпіаді: срібло виборов Ілля Ковтун!

Ще одна медаль у України на Олімпіаді. Сьогодні срібло виборов Ілля Ковтун!

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на «Суспільне Спорт».

Ще одна медаль у України на Олімпіаді

Українець Ілля Ковтун здобув срібну медаль у спортивній гімнастиці на Олімпіаді-2024.

Ковтун відкривав фінал на паралельних брусах, підвищивши складність до 7.0 балів. За виконання український гімнаст отримав оцінку 8.5 бала, отримавши у підсумку 15.500 бала.

Після виступів чотирьох гімнастів Ковтун очолював список гімнастів. Олег Верняєв, який розпочинав другу групу, не втримався на брусах та втратив шанси на медаль.

Випередити Ковтуна вдалося лише китайцеві Цзиньюаню — він виконав програму складністю 6.9 з виконанням 9.3 бали, за що отримав 16.200, як і у кваліфікації.

Ковтун втримався на другій позиції. Топ-3 замкнув японця Шінносуке Ока, який останнім завершив змагання.

Нагадаємо, вчора, 4 серпня, у дев’ятий змагальний день Україна виборола три нагороди – усі в легкій атлетиці.

Олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту стала спортсменка з Дніпропетровщини Ярослава Магучіх із результатом 2 метри. На таку ж висоту стрибнула й австралійка Нікола Оліслагерс, але використала більше спроб. Висота 2.02 метри не підкорилася жодній зі стрибунок, Магучіх намагалася стрибнути й на висоту 2.04 метри, але єдину спробу не реалізувала і завершила чемпіонський фінал.

Це перше в історії золото України на Олімпійських іграх у стрибках у висоту. До цього українські спортсмени виграли чотири «бронзи».

Ще одною призеркою – бронзовою стала Ірина Геращенко. Вона не підкорила планку 1.98 метра, тож з результатом 1.95 розділила третє місце разом з Елеанор Патеррсон з Австралії.

Одразу після медального виступу українок в стрибках у висоту Михайло Кохан здобув бронзову медаль в метанні молота. З результатом 79.39 м він став першим з 2016 року легкоатлетом-чоловіком, якому вдалося вибороти нагороду. Востаннє це вдавалося Богдану Бондаренку у 2016 році. А крім того, бронзова нагорода Кохана – друга в історії України саме в метанні молота.

У командному медальному заліку Україна вчора посідала сімнадцяте місце.

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