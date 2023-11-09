Ветерани вимагають звільнити міністерку Лапутіну через бездіяльність і профанацію роботи.

Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів публічно звернулась до очільниці профільного відомства Юлії Лапутіної з закликом піти з посади через бездіяльність та саботаж роботи, що шкодить не тільки ветеранам та їхнім родинам, а державі в цілому.

На думку Громадської ради, її діяльність неефективна, ознакою чого є, зокрема, відсутність сформованої державної політики ветеранів.

Як інформує НСН, ініціативу також підтримав військовослужбовець і голова ГО “Українське об’єднання “Мрія” Юрій Гудименко.

“Я стверджую, що Міністерство ветеранів очолює некомпетентна і шкідлива людина, яка свідомо вичавила з міністерства все продуктивне і ефективне, що там було. Я стверджую, що міністерство ветеранів не помітило великої війни. Бо ті логіки, політики та послуги, які худо-бідно працювали до 24.02, фізично не можуть працювати після цієї дати. Бо кількість ветеранів збільшилась в рази. Участь у війні вже взяли не менше мільйона чоловіків і жінок, і щодня призивають нових людей. А економіка зруйнована, землі заміновані, і розповіді про “два гектара” і чергу на квартиру, які раніше сприймалися як квиток у бюрократично-корупційну пригоду, зараз сприймаються як злий жарт. Хто збудує мільйон квартир? Хто помножить на мільйон людей два гектари?”, наголосив Юрій Гудименко.

За словами військового, Юлія Лапутіна на посаді майже три роки, але за цей час міністерство не може похизуватися результатами роботи. А це ключове відомство, що повинно визначати візію та стратегічні підходи до соціалізації мільйонів людей в умовах повоєнного життя, і нинішнього теж.

“Міністерство ветеранів – надважливе для перемоги. Тому що, якщо людина знає, що після війни у неї все буде ок, то вона легше мобілізується і краще воює. А якщо бачить у перспективі лише туман – то навпаки. І тому що мільйон ветеранів – це або вирішення проблем держави – робочі руки, майбутні підприємці, еліта, або катастрофа, біда, протестна група з навичками бою. Наразі міністерство не має ініціативи. Воно не має напрацювань. Воно нікчемне. Це провал. Це провал з катастрофічними наслідками, які ще не пізно виправити”, переконаний Гудименко.

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