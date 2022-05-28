Звільнені з російського полону українські захисники розповіли про знущання, які їм довелося пережити з боку окупантів. Зокрема, були катування та введення невідомих препаратів.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає NNS.

Про знущання звільнені військові розповіли Денісовій під час її візиту до закладу охорони здоров’я, де зараз перебувають українській бійці. Більшість із них взяли в полон під Маріуполем.

Військові кажуть, що спочатку їх утримували в підвалах та господарських спорудах. Потім етапували до гауптвахти, слідчого ізолятора в Донецьку та виправної колонії №120, які розташовані на тимчасово окупованій території. Потім їх перевели до слідчих ізоляторів Таганрога і Воронежа.

Бійці розповідають, що під час етапування їм замотували очі скотчем, одягали на голову мішок і зв’язували руки мотузками. У полоні їм погрожували вбивством, били та принижували. Вони розповідають, що з особливою жорстокістю тортури застосовувалися до офіцерського складу Збройних Сил України та бійців «Азову».

За словами військових, під час допитів їх ставили на коліна, били прикладом від автомата по пальцях ніг та відкритих ранах, застосовували плоскогубці, закидали зашморг на шию і душили. Також розповідають, що їх катували електрострумом, били кийком та ногами.

Військовослужбовці повідомили, що окупанти їм вводили невідомі препарати на літеру «М», після чого вони непритомніли та втрачали пам’ять. А ще вони кажуть, що окупанти змушували українських солдатів вчити вірш «Простите нас, родные россияне», гімн росії, історію створення герба та прапора рф. Якщо вони цього не робили, росіяни застосовували тортури.

Жінок-військовополонених утримували в Донецькому СІЗО. Вони розповіли, що у камерах, розрахованих на 2-3 особи, їх перебувало щонайменше 17-20. Замість санвузла було відро. Також там не було засобів гігієни та можливості помитися.

Військовослужбовиці кажуть, що їх примушували до статевих актів. За їхніми словами, окупанти здійснювали проти них психологічний тиск: перед ними жорстоко били українських полонених чоловіків.

Жінки заявляють, що життєво необхідну медичну допомогу пораненим українським військовослужбовцям не надавали. Лікар оглянув їх лише перед переміщенням до табору військовополонених, де допомогу надавали представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

А ще колишні полонені кажуть, що українцям давали лише 1,5 літра води на 30-40 людей, а також обмежували у харчуванні. Обмежували їх і в можливості зв’язатися з рідними.

Денісова наголошує, що цими злочинами рф порушила права військовополонених, гарантовані положеннями статтями Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Омбудсменка звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну із закликом врахувати ці факти порушень росіянами прав громадян України.