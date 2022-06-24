Зеленський, Стефанчук і Шмигаль звернулись до українців (відео)

Президент України Володимир Зеленський спільно з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем звернулись до українців.

Вони розповіли, що для України означає отримання кандидатства у члени Євросоюзу.

Відеозвернення українських політиків було оприлюднене у Телеграм-каналі Володимира Зеленського, передає NNS.

За його словами, відтепер Україна офіційно стала майбутнім партнером не менше 27 країн Європейського Союзу, адже отримала статус повноправного кандидата у члени ЄС.

«Офіційно визнано: Україна – не місток, не подушка між Заходом та рф, не буфер між Європою та Азією, не сфера впливу, не “сіра” зона, не транзитна територія. Не прикордоння між орками та ельфами. Україна – це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС. Україна – кандидат на вступ до Європейського Союзу!», йдеться у зверненні.

Статус кандидата в ЄС: що він дає Україні