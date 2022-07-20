ЗСУ проінспектували острів Зміїний і врятували українського кота (відео)

Українські бійці проінспектували острів Зміїний: знайшли там чимало техніки окупантів, їхні документи, журнали ведення боїв та кота, який прожив кілька місяців в окупації.

Україна проводить дослідження та розмінування Зміїного. ЗСУ показали, що залишили після себе російські окупанти на острові.

Про це повідомляє NNS з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

“Проведено роботи з дослідження й рекогносцирування території та підземних укріплень острова Зміїний. Виконано інженерні роботи з розмінування”, йдеться у повідомленні.

Під час робіт було виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки противника. Зокрема, систем наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації.

“На острові встановлено український прапор замість рашистського “триколору”. Окрім цього, знайдено та евакуйовано на підконтрольну територію українського кота, який прожив кілька місяців в окупації”, додали у розвідці.

Нагадаємо, 30 червня російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону, а пізніше наші бійці встановили на острові український прапор.

При цьому ворог продовжує завдавати ударів по Зміїному. Так, нещодавно окупанти атакували наземні сили ЗСУ під Херсоном і безпосередньо сам острів.