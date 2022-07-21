Що означають зміни у трудовому законодавстві і що, у зв’язку із цим, чекає на українців.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон (проект № 7251) «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин».

Кандидатка юридичних наук, експертка із трудового права Світлана Кожушко в ефірі Українського радіо роз’яснила, що означають ці зміни, передає NNS з посиланням на сайт “На пенсії“.

Роботодавець має право брати працівника на місце мобілізованого для тимчасового виконання обов’язків

«Да може. І тут укладається терміновий трудовий договір на весь цей період. Якщо підприємство працює, це можливо», пояснила експерт.

Електронний документообіг та цифрова комунікація

«Діджіталізація триває вже третій рік. Підприємство може запровадити та вказати або у трудовій угоді, або у колективному договорі, що комунікація між роботодавцем та працівником відбувається будь-яким доступним способом. Новим законом передбачено спрощену процедуру звільнення працівника, якщо він протягом 4 місяців про себе не повідомив. Вважаю, що цей термін достатній для того, щоб у будь-який спосіб він або його родичі повідомили роботодавця про те, що працівник живий і хоче працювати, це дуже позитивна норма, щоб працівник та роботодавець могли один одного повідомляти про свої дії. Зрозуміло, що працівникові важливо зберегти своє робоче місце, а роботодавцю зберегти свій трудовий потенціал», каже Кожушко.

Якщо немає можливості забезпечити роботою через знищення потужностей

«Якщо підприємство перебуває у зоні воєнних дій, така ситуація можлива. Тут важливо точково та індивідуально підходити до кожного моменту. Якщо працюють філії в інших областях і дозволяє штат, то роботодавець може запропонувати аналогічну роботу, перш ніж звільнити працівника».

Оплата відпустки

«Ці питання регулюються не лише національним законодавством, а й враховують і міжнародні стандарти. Є конвенція 132 Міжнародної організації праці, яка підтримує працівника. Фахівці цього головного юридичного управління стверджують, що питання гнучких підходів до порядку виплати відпускних нівелюється саме трудовим законодавством та навіть статтею 22 Конституції України, яка наголошує, що при ухваленні нових законів скорочення трудових прав не вирішено. У прийнятих новелах зазначено, що виплати здійснюються на розсуд роботодавця та регулюються локальними нормативно-правовими актами, наприклад, це колективний договір, з яким кожен працівник має бути ознайомлений. Зараз у зв’язку з диджиталізацією всі ці договори мають бути розміщені на ресурсах. Як відомо, незнання законодавства не позбавляє відповідальності. У деяких випадках непорядні роботодавці оплачують відпустку вже після закінчення», додає вона.

Одне з нововведень прийнятого закону стосується повідомлень про зміну умов оплати праці: в умовах воєнного стану зміна оплати може відбуватися одразу після відповідного повідомлення.

Про тривалість робочого часу

На підприємствах зазвичай встановлено 40 годин на тиждень, тобто 5-6-денний робочий тиждень. Зараз ця норма в деяких випадках піднімається до 60 годин, але це не стосується всіх без винятку найманих працівників. Йдеться про надзвичайні ситуації, стихійні лиха, ракетні нальоти, бомбардування, тобто це стосується працівників об’єктів критичної інфраструктури.