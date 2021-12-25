Зіркова дієта: Наталя Могилевська розповіла, що можна їсти ввечері, щоб схуднути

Зірка українського шоу-бізнесу Наталя Могилевська обзавелася особистим дієтологом, який допомагає співачці стежити за здоров’ям та фігурою. Виконавиця поділилася секретами вечірнього перекусу, який допомагає боротися із зайвими кілограмами.

Про це NNS дізнався з повідомлення today.ua.

Поради дієтолога Наталії Могилевської будуть корисні всім жінкам, які хочуть схуднути до свят та розпрощатися із зайвими кілограмами. Що ж можна їсти ввечері, щоб бути стрункою та здоровою?

Популярна виконавиця, продюсер та композитор Наталія Могилевська на сцені викладається на всі сто відсотків. Звісно, коли зірка повертається додому, вона відчуває сильний голод, адже організму необхідно відновити сили. Проте, як відомо, їжа перед сном не йде на користь ані здоров’ю, ані зовнішньому вигляду.

“Голодна після концертів. Тому приходжу додому і одразу відкриваю холодильник… Мій дієтолог рекомендує мені пити ромашковий чай. Якщо не допомагає, то з’їсти трохи авокадо”, поділилася Наталя Могилевська зі своїми шанувальниками в Інстаграмі.

Варто відзначити, що чай з аптечної ромашки дійсно допомагає нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту, активізує обмін речовин і позбавляє проблем зі сном. Авокадо – поживний фрукт, який у всьому світі віднесли до суперфудів.

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