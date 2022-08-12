Жителів півдня Дніпропетровщини, Миколаївщини і Херсонщини попереджають про високу загрозу обстрілів

Мешканців півдня Дніпропетровщини, Миколаївщини і Херсонщини попередили про високу загрозу російських обстрілів у найближчий час.

Про це йдеться у звіті ОК “Південь”, пише Еспресо, передає NNS.

Корабельне угруповання росіян у Чорному морі не змінилось. Зберігається загроза ракетних ударів. У наявності росіян напоготові 16 крилатих ракет типу “Калібр”.

“Не нехтуйте власною безпекою, дослухайтесь до сигналів повітряних тривог та дійте оперативно і чітко. Мешканців Миколаївщини, Херсонщини і півдня Дніпропетровщини просимо бути максимально пильними, відповідальними і обережними, враховуючи імовірність обстрілів. Ретельно перевіряйте інформацію, не піддавайтесь паніці, будьте виважені і свідомі. Таких ворог не подолає”, наголосили в ОК “Південь”.

Крім того, Військово-морські сили ЗСУ інформують, що в Азовському морі на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів, а в Середземному – 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”.

“За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря – 34 судна, з них 13 суден рухалось з протоки Босфор та до Чорного моря – 21 судно, з них 5 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор”, додали у ВМС.

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