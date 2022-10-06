Жіночий консорціум України надає грошову допомогу – як отримати 6600 гривень

Жіночий консорціум України надає грошову допомогу внутрішньо переміщеним українцям. Як отримати 6600 гривень.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті організації.

Жіночий консорціум України за підтримки IRC “International Rescue Committee”, Oxfam та ERIKS Development Partner реалізує низку гуманітарних проєктів для підтримки громадян, що постраждали внаслідок війни та вимушені були покинути власні домівки.

Організація надає одноразову фінансову підтримку в розмірі 6600 грн на одну особу на три місяці (2200 грн/міc.).

Критерії програми, за якими нараховується фінансова допомога:

Фінансову допомогу можуть отримати ВПО з Луганської, Донецької, Херсонської, Миколаївської та Харківської області які офіційно зареєстровані, та наразі тимчасово проживають в Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях.

Особливо:

Сім’ї з дітьми до 18 років, опікуни дітей

Сім’ї з дітьми та з членами з інвалідністю (це включає три категорії інвалідності 1, 2, 3 група).

Покрокова інструкція, як зареєструватись та подати документи на отримання одноразової грошової допомоги

Крок 1. Зателефонуйте на гарячу лінію Жіночого консорціуму України за телефоном +38 (067) 400 33 11.

Ви отримаєте від операторів покрокову інструкцію, як подавати комплект документів та зразок заяви на отримання допомоги.

Реєстрація на отримання грошової допомоги ведеться виключно операторами за телефоном гарячої лінії Жіночого консорціуму України.

Крок 2. Підготуйте копії документів, які необхідно надати:

Заява на отримання одноразової фінансової допомоги. Ви можете написати заяву від руки або, якщо маєте можливість, надрукуйте ії та підпишіть. Прохання заповнювати документ уважно та розбірливо, та обов’язково відповідно до наданої форми (див. нижче) Згода на обробку персональних даних за зразком. Копія паспорту Заявника/ці (сторінка 1) та кожного члена родини старше 18 років. Копія закордонного паспорта, посвідчення водія або будь-якого іншого документу де прописане ваше ПІБ латиницею — лише заявника/ці (за наявності). Копія ідентифікаційного коду Заявника/ці та кожного члена родини, старше 18 років (Копіі ІНН дітей надсилати не потрібно). Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (обов’язково!) усіх членів родини (дорослих та дітей ). Копія свідоцтва (свідоцтв) про народження дитини (дітей). Довідка про реквізити рахунку Заявника/ці (обов’язково). Копія свідоцтва про шлюб/розірвання шлюбу, якщо у дитини/дітей прізвище відрізняється.

УВАГА! Банківський переказ буде оформлено на Заявника/цю, але перевірку проходять усі заявлені особи старше 18 років.

Крок 3. Надішліть документи оператору

Надішліть копію заяви та всі вищеперелічені копії документів оператору гарячої лінії на обраний месенджер.

Робіть якісні фото документів, неякісні копії документів сповільнюють обробку та отримання вами грошової допомоги.

Не надсилайте пакет документів на електронну пошту організації. Документи, надіслані на електронну пошту організації НЕ РО3ГЛЯДАЮТЬСЯ!

Не повні пакети документів НЕ РО3ГЛЯДАЮТЬСЯ.

Отримайте повідомлення від оператора, що ваша заява на отримання грошової допомоги зареєстрована та передана до технічного відбору

Крок 4. Отримайте SMS від MoneyGram та зверніться в банк.

Після обробки ваших даних, протягом 20 робочих днів ви отримаєте SMS з номером грошового переказу.

SMS – ви отримаєте з короткого номера від MoneyGram, щоб отримати грошовий переказ вам необхідно звернутися до найближчого відділення банку із паспортом (також цей переказ можна отримати через мобільний додаток вашого банку, більш детальну інформацію можна дізнатися у менеджера вашого банку).

Телефон Гарячої Лінії Жіночого Консорціуму України для отримання фінансової допомоги:

+38 (067) 400 33 11

Години прийому запитів від Заявників на отримання допомоги:

Пн-пт: 10:00 – 17:00. Субота, неділя – вихідний

Інформація обробляється дотримуючись черги. Для зменшення черги ми будемо призупиняти прийом заяв на час, необхідний для опрацювання документів. Кількість заявок на отримання фінансової допомоги обмежена. Ми не можемо гарантувати, що кожен заявник/ця отримає допомогу, але ми робимо все можливе, щоб допомогти якомога більшій кількості сімей. Дякуємо за розуміння!

В разі виникнення запитань, будь ласка, телефонуйте за вказаним вище номером. У месенджерах відповіді на запитання надаються в порядку опрацювання наявних повідомлень.

Детальнішу інформацію про Жіночий консорціум України Ви можете отримати тут:

Вебсайт організації: http://wcu-network.org.ua

Ел. пошта: info@wcu-network.org.ua (не надсилайте пакети документів на електронну адресу)

Facebook: https://www.facebook.com/WCUnetwork

Про організацію

Всеукраїнська громадська організація “Жіночий консорціум України” заснована влітку 2001 року. Передумовою її заснування був активний розвиток великої кількості жіночих організацій національного та місцевого значення, які мали на меті вирішення соціальних важливих проблем, пов’язаних із дотриманням прав жінок та дітей та недостатньою спроможністю жінок у суспільному, політичному та економічному житті країни.

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