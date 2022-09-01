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Жінки можуть отримати допомогу від “українських сестер” – кому дадуть гроші

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жінки

Українські жінки можуть отримати допомогу від Благодійної організації “Фонд Українські Сестри та Кіндфрендлі”.

Про це NNS повідомляє з посиланням на Хвилю.

Хто отримає допомогу

Допомогу можуть отримати українки, які мають дітей або вагітні, та через війну росії проти України опинились у скрутному становищі. Крім того, виплати надаються дружинам військових.

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Яку допомогу можуть отримати жінки

Від “українських сестер” можна отримати:

  • одноразову фінансову допомогу, що надається тим, хто втратив роботу та засоби для існування;
  • психологічні та медичні консультації;
  • інформацію про евакуацію.

Для отримання допомоги потрібно оформити заявку через спеціальний телеграм-бот: UkrainianSistersBot.

Українські сестри зазначають, що вже отримано 40 тисяч заявок, тому їхня обробка може тривати до трьох місяців.

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«Ми спільнота жінок, яка допомагає матерям у скрутній ситуації. 24 лютого росія розпочала війну проти України, і багато українських одиноких матерів, вагітних жінок, дружин військових втратили звичне життя, роботу та дім. Тож ми збираємо пожертви з усього світу та надаємо фінансову підтримку та психологічну допомогу для українських жінок», зазначають про свою мету в організації.

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