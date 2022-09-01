Жінки можуть отримати допомогу від “українських сестер” – кому дадуть гроші

Українські жінки можуть отримати допомогу від Благодійної організації “Фонд Українські Сестри та Кіндфрендлі”.
Про це NNS повідомляє з посиланням на Хвилю.
Хто отримає допомогу
Допомогу можуть отримати українки, які мають дітей або вагітні, та через війну росії проти України опинились у скрутному становищі. Крім того, виплати надаються дружинам військових.
Яку допомогу можуть отримати жінки
Від “українських сестер” можна отримати:
- одноразову фінансову допомогу, що надається тим, хто втратив роботу та засоби для існування;
- психологічні та медичні консультації;
- інформацію про евакуацію.
Для отримання допомоги потрібно оформити заявку через спеціальний телеграм-бот: UkrainianSistersBot.
Українські сестри зазначають, що вже отримано 40 тисяч заявок, тому їхня обробка може тривати до трьох місяців.
«Ми спільнота жінок, яка допомагає матерям у скрутній ситуації. 24 лютого росія розпочала війну проти України, і багато українських одиноких матерів, вагітних жінок, дружин військових втратили звичне життя, роботу та дім. Тож ми збираємо пожертви з усього світу та надаємо фінансову підтримку та психологічну допомогу для українських жінок», зазначають про свою мету в організації.
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