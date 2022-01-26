Земельні ділянки українців можуть законсервувати та вилучити: кого це торкнеться

Земельні ділянки українців можуть законсервувати та вилучити. Уряд підготував порядок консервації земель – йдеться про деградовані та малопродуктивні території.

Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив на своєму засіданні минулого тижня.

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з геодезії, картографії та кадастру, передає NNS.

Як уточнила експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак, в Україні під господарське використання зайнято 92% території, а рівень розораності становить понад 54%, пише UBR.ua.

Крім того, за різними даними, рівень хімічної забрудненості та кількості малопродуктивних земель у нашій країні сягає 15-18 млн га. Таким чином, вироблення механізму консервації певних земельних ділянок справді актуальне.

“На жаль, чимала кількість сільськогосподарських земель потребує порятунку та тимчасового перепочинку від недолугого використання, та й земель, що несуть потенційну загрозу здоров’ю людини через хімічне забруднення, у нас теж вистачає”, пояснила Берещак.

Як зазначено у документі про порядок консервації земель, ця процедура здійснюється незалежно від форм власності та з ініціативи самого власника. Однак, крім цього, причиною “заморозки” можуть стати і результати перевірок територіальних органів Держгеокадастру та Держекоінспекції.

Консервація здійснюється на підставі укладання договору між власником та місцевим органом влади. Він включає в себе відомості про місцезнаходження та розмір, кадастровий номер, вид і спосіб консервації, вартість і термін, на який “заморожується” земля.

У разі “заморозки” землі, зміна її цільового призначення та господарське використання, крім того, що передбачено у проекті консервації, неможливе протягом строку дії договору. Таким чином, практично виключена схема примусу фермерів до “заморозки” і продажу землі за безцінь.

Водночас, за словами Берещак, не виключені інші махінації – наприклад, землю можна визнати такою, що потребує консервації, залишивши дрібного фермера без заробітку на такий термін, який стане “фінансово вбивчим” для нього.

Консервація передбачає припинення на певний термін господарської діяльності на теренах, які:

екологічно небезпечні;

економічно неефективні;

техногенно забруднені;

неможливо використовуватиме отримання екологічно чистої продукції;

можуть нести небезпеку для людей.

Поняття деградували включають землі, поверхня яких порушена в результаті:

землетрусів;

зсувів;

карстоутворень;

повеней;

видобутку копалин;

незаконних змін рельєфу;перезволоження, підвищення кислотності або засоленості, забруднення хімічними елементами.

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