Зеленський зустрівся з Ердоганом – про що говорили

Президент України Володимир Зеленський у Львові зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Лідери обговорили низку важливих питань.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті президента України.

Глава Української держави відзначив важливість цього візиту:

«Це вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни, як Туреччина».

Володимир Зеленський розповів, що спілкувався з Реджепом Ердоганом про експорт зерна, війну росії проти України, ядерний тероризм окупантів та воєнні злочини росіян.

Крім цього, лідери обговорили питання оборонної співпраці та перспективи цього напрямку.

Найголовніші теми під час зустрічі

Велику увагу Зеленський приділив ситуації на захопленій росією Запорізькій АЕС. Він наголосив, що російський ядерний шантаж на ЗАЕС є одним із найбільших ризиків, які створила війна росії проти України.

Президент окремо вказав на крадіжку українського врожаю на тимчасово окупованих територіях. Російські загарбники привласнили майже 0,5 мільйонів тонн зернових культур. Лідери погодилися, що будь-яка торгівля краденим є неприпустимою.

“Під час зустрічі у Львові обговорили з Реджепом Таїпом Ердоганом можливість удосконалення зернової ініціативи, ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку окупантів, масштабну крадіжку Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Також торкнулися питань оборонної взаємодії”, розповів Зеленський.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що Реджеп Ердоган візьму участь у другому саміті Кримської платформи.