Зеленський увів санкції проти Азарова, Табачника, Царьова – хто ще у списку

Зеленський підписав указ про санкції проти Азарова, Табачника й Царьова та ще 37 юросіб.

Президент України підписав указ, згідно з яким набуває чинності рішення Ради національної безпеки й оборони України від 18 листопада. Воно запроваджує санкції на 5 років проти 100 фізичних і 37 юридичних осіб.

Про це йдеться в указах №758/2023 і №759/2023, опублікованих на сайті Офісу президента, передає НСН.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони, введеного в дію цими указами, покладається на секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зокрема, санкції торкнуться експрем’єр-міністра України Миколи Азарова, ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника й колишніх народних депутатів України Олега Царьова та Дмитра Святаша.

Крім них, до санкційного списку потрапили глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, голова так званої ЛНР Леонід Пасічник, депутата Держдуми рф Дмитро Саблін і колишній український телеведучий Юрій Кот.

Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, повне обмеження торговельних операцій, призупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань, а також заборону на участь у приватизації, оренді державного майна, здійсненні закупівель й укладенні угод із цінними паперами.

Також під обмеженнями опинилися 37 юридичних осіб, серед яких організація «Квартал Луї». Її заснувала російська уповноважена з прав дітей марія львова-бєлова, яку підозрюють у причетності до депортації українських дітей.

Попередні санкції РНБО

У квітні президент увів у дію санкції Ради національної безпеки й оборони, у переліку яких — низка російських науково-виробничих підприємств, політичні партії, громадяни рф, Ірану, Малі та Швейцарії. Тоді санкції були націлені, зокрема, на Сулеймана Керімова — російського олігарха, члена Ради Федерації рф, який має тісні зв’язки з режимом володимира путіна.

Ще у двох санкційних списках тоді були перераховані 382 юридичні особи. Це іноземні та російські фінансові компанії, російські науково-виробничі підприємства, заводи, «Росбанк», Центральна виборча комісія рф, а також деякі політичні партії.

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