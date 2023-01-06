Зеленський привітав українців з Різдвом: “Ми живемо в особливі часи, і всі наші свята – особливі”

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом. НСН публікує текст і відео його привітання.

Дорогий народе! Я щиро вітаю мільйони українських родин, які сьогодні збираються разом, аби провести Святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове.

Це свято злагоди та єднання сім’ї. А всі ми разом — велика українська родина. І хоч би де ми перебували зараз — удома, на роботі, в окопі, в дорозі, в Україні чи за кордоном, — наша родина єдина як ніколи. У своїй мужності, незламності, взаємоповазі та взаємодопомозі. Єдина у своїй вірі в єдину перемогу.

Ми однаково її наближаємо. Щодня. Однаково стоїмо одне за одного, пліч-о-пліч. Захищаємо свою землю, свою культуру, свої традиції, свою віру. Як це робили наші предки козаки — захисники віри й церкви Христової. І так, як це робили всі їхні нащадки та продовжувачі традицій нашого війська й нашого народу.

Наші предки вірили, що ввечері напередодні Різдва душі померлих родичів спускаються з небес. Як співається, побачити тих, кого лишили на землі. Сьогодні духи наших предків допомагають нам кожного дня. Бити тих, хто прийшов на нашу землю. Ми живемо в особливі часи, і всі наші свята — особливі. І ми змушені порушувати деякі наші традиції, аби захистити наші традиції.

На свята не можна вдягати темний або старий, поношений одяг, аби біда не приходила в дім. Але біда прийшла в наш дім 24 лютого 2022 року, тож із того часу ми не в білих одежах і б’ємось із чорними силами.

До гостей потрібно ставитися особливо привітно та дбайливо. До гостей — так, але не до окупантів. У святий день не можна прибирати й виносити з дому сміття, але ми б’ємося з чортами й виносимо сміття з нашого дому понад 300 днів поспіль.

Заборонено шити й в’язати, але ми плетемо маскувальні сітки та шиємо бронежилети, долаючи зло. В ці дні наші предки не ходили на полювання, але ми б’ємось, аби не стати здобиччю й перемогти звіра.

Це бачить Бог. Це бачить світ. «Колядку дзвонів», написану на музику Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях. Український «Щедрик» дарує різдвяний дух усій планеті. Дух надії, дух добра й дива.

Цьогоріч цей дух світу дарує не тільки наша музика, а й українська відвага, незламність, нескореність, непереможність. Наші предки вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо в цей час попросити вищі сили про свою мрію, вона неодмінно здійсниться.

Сьогодні мрія в усіх нас одна. Нехай у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку — достаток, на українську землю — перемога, а з нею — тисячолітні мир і процвітання.

Бажаю всім щасливого Різдва та смачної куті!

Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну!

Христос рождається! Славімо його!

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