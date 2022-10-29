Зеленський назвав перший крок до переговорів України з Росією

Президент Володимир Зеленський наголошує, що першим кроком до переговорів України та Росії має бути вихід окупаційних військ з нашої території.

Про це український лідер сказав під час спілкування зі студентами та викладачами Єльського університету, передає NNS.

За його словами, сьогодні Україна не готова говорити ні з диктатором Путіним, ні з російським режимом загалом, який неповажає суверенітет та свобод. Проявляється це щонайменше у тому, наголосив Зеленський, що російські військові перебувають на території нашої держави та вбивають наших громадян.

“Мені в цілому вже складно сказати, хто такий президент Путін або що це. Путін сьогодні – це коло людей, це військово-політичне керівництво під брендом Путін, який йде агресивними кроками по знищенню нації”, – сказав він.

Президент каже: подальша розмова буде залежити і від того, як саме армія РФ піде з України: чи окупантів витіснять ЗСУ, чи загарбники самі залишать територію країни.

“Тут залежить від військово-політичного керівництва РФ, що вони вибирають. Вони це обирають не для нас. Вони обирають формат діалогу для свого суспільства, скілька років після війни воно буде ізольовано від світу – 10-20 або 100 років. Коли у тебе руки в крові – ніхто не хоче тиснути тобі руку, а відмитися дуже складно”, – зазначив президент Зеленський.

“Сигнали від Путіна”

Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало під час зустрічі з Володимиром Зеленський сказав, що має меседж від Володимира Путіна. Мовляв, диктатор “готовий до переговорів із президентом Зеленським”.

Своєю чергою, Зеленський наголосив, що для переговорів про діалог треба, щоб одна держава поважала іншу державу, а аткож її територіальну цілісність, суверенітет і кордони. Чого – не скажеш про кремлівський режим.

Президент Гвінеї-Бісау приїхав у Київ з “сигналами” від путіна. Зеленський відповів