Зеленський і Нетаньягу незадоволені останньою телефонною розмовою, яка відбулась 30 грудня. Журналісти розповіли про деталі.

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не змогли домовитися щодо певних питань.

Про це повідомило американське видання Axios із посиланням на джерела, передає НСН.

Розмова Зеленського та Нетаньягу відбулася ввечері 30 грудня. Український президент написав у Twitter, що обговорили двосторонню співпрацю, зокрема в безпековій сфері, та взаємодію на міжнародних майданчиках, а також формулу миру.

Джерела розповіли, що Нетаньягу просив Зеленського проголосувати проти резолюції Генасамблеї ООН щодо Ізраїлю. Вона закликає Міжнародний суд ООН надати консультативний висновок про правові наслідки того, що Ізраїль зайняв палестинські території на Західному березі річки Йордан.

Україна підтримала резолюцію під час голосування у комітеті ООН. Нетаньягу просив, щоб Україна змінила думку: або проголосувала проти, або утрималася. Натомість Зеленський, за даними джерел, просив Ізраїль змінити свою політику щодо військової допомоги Україні, зокрема надати захист проти балістичних ракет і безпілотників іранського виробництва.

Український чиновник повідомив журналістам, що Нетаньягу ні до чого не зобов’язувався, але сказав, що готовий обговорити запити Зеленського в майбутньому. Президенту України не сподобалась відповідь, тож він вирішив, що Україна взагалі не буде присутня на голосуванні за резолюцію.

«Два лідери не були задоволені й не отримали те, чого хотіли. Зеленський вирішив, що ми не підемо на голосування, щоб дати шанс відносинам із Нетаньягу», сказав український посадовець.

Ізраїльський чиновник сказав, що Ізраїль усе одно розчарований тим, що замість того, аби утриматися, Київ вирішив не прийти на голосування.

Врешті-решт Генасамблея ООН схвалила резолюцію: її підтримали 87 країн, 24 виступили проти та 53 — утрималися.

Джерело: Громадське