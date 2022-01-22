Зеленський ввів санкції проти російських компаній та чиновників: хто потрапив у список

Президент України Володимир Зеленський указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо запровадження персональних економічних санкцій проти російських підприємств та організацій.

Укази №19/2022, №20/2022, №21/2022, №22/2022 оприлюднені на офіційному сайті глави держави, передає NNS з посиланням на sud.ua.

Рішення про введення санкцій проти російських підприємств, компаній, організацій ухвалила Рада національної безпеки та оборони (РНБО) 30 грудня 2021 року.

Зокрема, вводяться санкції проти відомого російського дизайнера та блогера Артемія Лебедєва. РНБО заблокувала активи Лебедєва в Україні та заборонила виводити капітали за межі країни протягом п’яти років.

Під санкції також потрапили:

п’ятеро громадян Австрії, які керують архітектурним бюро COOP, яке будувало театр у Севастополі (Крігер Гаральд, Отт Александер, Прікс Вольф Дітер, Просніг Маркус та Шмідт Бенджамін);

архітектор та громадянка ФРН Шмідбаур-Фольк Каролін;

російські юрособи, включаючи Російський інститут містобудування та інвестиційного розвитку «Гіпрогор» та московський Науково-дослідний інститут діагностики;

багато кримських чиновників, у тому числі заступника міністра внутрішніх справ по Республіці Крим – начальника поліції Олексія Дмитрієва.

Також під санкції потрапили 24 підприємства. Для них запроваджено однакові обмеження.

Зокрема, це блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України. Призупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, анулювання чи зупинення ліцензій та документів дозвільного характеру, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.

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