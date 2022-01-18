Зеленський відповів на петицію щодо військового обліку для жінок

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію № 22/130110-еп, яку 23 грудня 2021 року розмістила на сайті глави держави громадянка Яна Рашевченко. Це звернення підтримали понад 37 тисяч громадян.

Про це йдеться на сайті президента, передає NNS.

“Розглянувши цю петицію, президент зазначив, що, відповідно до Конституції України, захист суверенітету й територіальної цілісності держави є справою всього українського народу, громадяни мають рівні конституційні права й свободи та є рівними перед законом і не може бути привілеїв чи обмежень за ознакою статі”, мовиться у повідомленні на сайті президента.

Зеленський звернувся до голови Міноборони Олексія Резнікова. На думку президента, важливо уточнити низку питань, пов’язаних із військовим обліком жінок, зокрема скорочення переліку спеціальностей та професій, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю, з огляду на реальні потреби оборони держави.

Галас викликало не саме розширення списку та застосування норм законодавства, сказано на сайті президента, а невдала реалізація — перелік названий широким і недостатньо обґрунтованим.

Нагадаємо, до нього додали понад сотню пунктів, ставити на облік хочуть музейних працівників, листонош, лаборантів. Зауваження громадян та президента також торкнулися самої процедури постановки. Зеленський звернувся до Резнікова з проханням цифровізувати постановку та врегулювати питання медогляду.

Нещодавно відома тележурналістка Марічка Падалко намагалася стати на облік — роз’яснень у військкоматів немає досі через місяць після набуття списком чинності.

Також Зеленський поставив завдання розв’язати питання щодо застосування виважених і суспільно прийнятних підходів щодо адміністративної відповідальності за несвоєчасну постановку на військовий облік військовозобов’язаних жінок до завершення процесу остаточного врегулювання згаданої процедури й визначення тих професій та спеціальностей, які справді необхідні з точки зору постановки жінок на військовий облік.

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