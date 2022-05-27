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Зеленський попередив про катастрофічне зростання цін на продовольство

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зростання цін

Через війну, яку розв’язала росія проти України, всьому світу загрожує катастрофічне зростання цін на продовольство. Наближення катастрофи стане очевидним вже в липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського до політиків і народу Індонезії. передає NNS.

За його словами, на сьогодні росія перекрила доступ до портів у Чорному морі і окупувала українське узбережжя Азовського моря, що призвело до закриття традиційних маршрутів торгівлі.

“В даний час 22 млн тонн зернових знаходяться в сховищах, ми не можемо направити їх на світовий ринок, де вони необхідні. Вже відчувається, що ціни на зернові, а згодом і інше продовольство можуть катастрофічно зрости. І вже урядам країн-експортерів продовольчих товарів доведеться приймати рішення щодо закриття експорту тієї чи іншої агропродукції зі своїх країн, щоб утримати внутрішні ціни від вибухового зростання”,зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що вже в липні, коли в багатьох країнах закінчаться запаси торішнього врожаю, стане очевидним, що катастрофа дійсно наближається.

“Погляньте на ціни прямо в магазинах зараз, їх зростання – це провісник того, що обов’язково вдарить по людях, якщо нічого не зміниться. Це провісник злиднів для бідних та збіднення середнього класу. Тільки уявіть собі, яким політичним хаосом це може закінчитися в деяких регіонах. І це я навів лише один аспект того, як війна, розв’язана росією, впливає на весь світ. А таких аспектів, крім загрози голоду, хаосу, дійсно багато”,додав Зеленський.

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