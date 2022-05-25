Зеленський підтримав петицію про візовий режим з рф

Президент Володимир Зеленський підтримав петицію щодо запровадження в Україні візового режиму для громадян росії.



Про це йдеться у відповіді глави держави на електронну петицію № 22/134744-еп, яка набрала необхідну для розгляду кількість підписів, передає NNS.

“На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую. З урахуванням викладеного прем’єр-міністрові Денису Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання”, повідомив Зеленський.

Петицію “Створити візовий режим для громадян Російської Федерації” на сайті президента оприлюднили 11 лютого 2022 року. Інціатором вказаний громадянин Микита Мазура.

Петиція набрала майже 27 тисяч голосів. Вказано, що Зеленський її “успішно підтримав”.