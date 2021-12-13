Заява Путіна про “радянський борг” України – що кажуть у Києві

Заява президента Росії Володимира Путіна про нібито невиконання Україною зобов’язань про передачу РФ зарубіжних активів СРСР – маніпуляція фактами.

Про це у коментарі “Сегодня” сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає NNS.

За його словами, розподіл радянського майна регулюється Договором про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів СРСР від 1991 року. Відповідно до договору частка нашої держави у загальній сумі боргу та активів СРСР становить 16,37%.

Угода про “нульовий варіант”

У 1994 році Україна та Росія підписали так звану “угоду про нульовий варіант”, згідно з якою РФ зобов’язалася виплатити українську частку у зовнішньому державному боргу СРСР станом на 1 грудня 1991 року. З свого боку Україна мала передати Росії свою частку в активах СРСР станом на 1 грудня 1991 року.

Документ не набрав чинності

“В той же час, ігнорування російською стороною законних вимог надати інформацію про вартість українських активів, які повинні були передаватися, унеможливило ратифікацію угоди Верховною Радою України. Цей документ не набув чинності ні для України, ні для РФ”,сказав Ніколенко.

Він наголосив, що виходячи з вищевикладеного, “говорити про невиконання будь-яких зобов’язань без належного правового процесу видається необґрунтованим”.

Що вимагає Путін

Президент РФ заявив, що кілька республік колишнього СРСР, зокрема Україна, досі не передали Росії закордонну власність Радянського Союзу, що мали зробити в обмін на погашення Росією їх зовнішнього боргу.

Він нагадував, що у 1993 році Росія взяла на себе зобов’язання погасити всі борги колишнього СРСР, за всі колишні союзні республіки “в розрахунку на те, що нам ці республіки передадуть закордонні активи колишнього Радянського Союзу”, проте Україна цього не зробила.

Хто сумує за Союзом

Колишня заступниця генсека НАТО Роуз Геттемюллер вважає, що Путін ніяк не може заспокоїтися через розпад СРСР та намагається повернути Україну у сферу впливу РФ. Вона зазначила, що для США та НАТО Україна є незалежною країною і вони збираються її захищати.

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін запропонував парламентаріям проаналізувати, чому 30 років тому розпався Радянський Союз. Для вивчення цього питання він виділив цілий грудень.