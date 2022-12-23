Президент України Володимир Зеленський озвучив головні завдання українським дипломатам на наступний рік.

Про це глава держави сказав у своєму зверненні до дипломатів у рамках наради послів 23 грудня, повідомляє НСН.

Зокрема, звертаючись до послів, Зеленський перерахував такі завдання на 2023 рік:

Початок переговорів щодо вступу України до ЄС

Підготовка до саміту НАТО та забезпечення його конкретних результатів

Отримання допомоги у сфері оборони та безпеки

Робота над відновленням української енергетики та задоволення потреб України у відновленні після російських ударів

Міжнародна допомога щодо Плану швидкого відновлення України (Fast Recovery Plan)

Введення нових санкцій проти Росії, блокування російських активів у світі

Створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії та військових злочинів РФ

Захист українських біженців та допомога у їхньому поверненні додому

“Реалізація всіх цих завдань – це і є наша перемога, елементи цієї перемоги”, – зазначив Зеленський.

Також він анонсував створення Українського агентства міжнародної допомоги, яке допомагатиме іншим країнам, у тому числі у цифровій сфері та у сфері продовольчої безпеки. Особливу увагу Зеленський приділив роботі з африканського спрямування, наступного року заплановано відкриття посольств України у 10 країнах Африки.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна має намір до кінця поточного року виконати рекомендації Єврокомісії, і вже наступного дня розпочати переговори про членство в ЄС.

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення Україна подала заявку на вступ до ЄС і за кілька місяців набула статусу кандидата. Європейська комісія окреслила кілька завдань, після виконання яких можуть розпочатися офіційні переговори.

Джерело: РБК-Україна

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