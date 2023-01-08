У січні 2023 року розмір зарплати в ЗСУ не зміниться. Однак деякі українські військові можуть розраховувати на щомісячні доплати, якщо вони мають державні відзнаки.

З 1 січня 2023 року набрав чинності Закон України, що встановлює щомісячні виплати грошової допомоги людям, що мають звання Героя України з врученням ордена “Золота Зірка”, лицарям ордена “Богдана Хмельницького” та кавалерам ордена “За мужність”, передає НСН.

Які суми доплати

Щомісячна виплата грошової допомоги становитиме від однієї до трьох мінімальних заробітних плат, тобто від 6 700 гривень до 20 100 гривень.

особи, яким надано звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”, отримуватимуть 20 100 гривень;

лицарі ордена “Богдана Хмельницького” трьох ступенів отримуватимуть 13 400 гривень;

кавалери ордену “За мужність” трьох ступенів (повні кавалери) отримуватимуть 6700 гривень.

Виплати для сімей загиблих військовослужбовців

Щомісячна виплата грошової допомоги в розмірах від трьох до однієї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної заробітної плати надається членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”, лицарів ордена “Богдана Хмельницького” трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена “За мужність” трьох ступенів (повні кавалери).

Нагадаємо, що з 1 січня 2023 року мінімальна заробітна плата становить 6 700 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — 2 684 гривні.

Які зарплати в ЗСУ

Розмір грошового забезпечення залежить від участі військовослужбовця у бойових діях, оскільки керівник військової частини повинен обов’язково надати повний перелік виконаних бойових розпоряджень. До 100 000 гривень за місяць отримують службовці, які беруть безпосередню участь в бойових діях або здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки та оборони. Точну суму пропорційно вираховують залежно від кількості днів.

100 000 гривень також призначають особам рядового і начальницького складу територіальних воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби. 30 000 гривень виплачують іншим військовим, починаючи з дня прийняття на службу до дня виключення зі списку особового складу військової частини (внаслідок звільнення).

У 2023 році зарплати військових не будуть перераховувати. При цьому військовослужбовцям продовжать виплачувати надбавки.

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