ЗСУ замело снігом під Бахмутом: українські захисники показали відео з окопів

Коли 30 березня в Україні погіршилася погода найбільше це відчули захисники нашої країни, які стримують російських окупантів під Бахмутом Донецької області. Там усе замело снігом.

Відповідне відео з’явилося у Telegram, передає НСН.

На кадрах бійці показали засніжені окопи. Крига покрила навіть захисне обмундирування ЗСУ.

Переживши зиму та морози, вже майже в середині весни, Захисники на лінії фронту знову потрапили в полон снігу, якого там намело по коліна.

Українські воїни брели з важким обмундируванням до поясу в снігу. Деякі буквально падали з ніг в окопах, щоб перепочити, а потім далі рятувати Батьківщину від загарбників.

Під Бахмутом намело снігу. Відео

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