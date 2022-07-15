Залужний розповів, як будуть діяти ЗСУ у разі наступу військ рф з Чорного моря

Залужний розповів, як діятимуть українські захисники у випадку спроби наступу окупантів з Чорного моря.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони, про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомив 14 липня на зустрічі з послом США Бріджит Брінк, передає NNS.

Він запевнив, що ЗСУ стежать за діями ворога в Чорному морі.

“ЗСУ пильнують за діями ворога у Чорному морі. Російські кораблі не наважуються наблизить до українських берегів і знаходяться на значній відстані. Однак, при спробі наступу ворога, ми будемо застосовувати наші протикорабельні ракети“, зауважив Головнокомандувач ЗСУ.

Він і міністр оборони Олексій Резніков, який також був присутній на зустрічі, наголосили, що завдяки допомозі Заходу захисники України можуть відслідковувати підготовку до запуску і сам запуск ракет рф.

Самі ракетні системи росії, встановлені на кораблях, також становлять небезпеку для українців.

“Сьогодні найбільша для нас небезпека – ракетні удари. Однак ми боремося. Збиваємо чимало ракет ворога”, сказав Залужний.

Нагадуємо, 14 липня Залужний і Резніков на зустрічі з Брінк обговорили ситуацію на фронті й у морському регіоні. Темою розмови стало також продовження військової допомоги Україні.

Під час бесіди сторони обговорили насамперед безпекову ситуацію в Україні, а також довкола її кордонів, зокрема в Азово-Чорноморському регіоні.

Зазначається, що американська дипломатка Брінк високо оцінила використання Збройними силами України озброєння, яке було надане Сполученими Штатами.