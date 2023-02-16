Головнокомандувач ЗСУ назвав чотири напрямки, звідки російська армія запускала ракети по Україні вночі 16 лютого.

Про це Валерій Залужний повідомив у Фейсбук, передає НСН.

Росіяни вночі атакували Україну 36 ракетами різних типів. Ворог запускав ракети з Каспійського та Чорного моря, а також з тимчасово окупованих територій України.

Залужний зазначив, що окупанти випустили по Україні 12 крилатих ракет Х-101/555, 8 крилатих ракет “Калібр”, 12 протикорабельних ракет Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31 та одну протикорабельну ракету “Онікс”.

Для пусків росіяни використали літаки стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95мс з району Курська та акваторії Каспійського моря. Також ракети запускали з Чорного моря.

Крім того, РФ використала літаки тактичної авіації Су-35 з району тимчасово окупованого Мелітополя.

Сили ППО збили 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.

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