Залізниця України перейде на євроколію – Шмигаль

Українська залізниця перейде на євроколію – на ухвалений у Європі вузький розмір залізничного полотна.



Про це заявив 24 травня під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає NNS.

Перехід на євроколію вимагатиме перебудови всіх залізничних колій країни, тому, за словами прем’єра, процес проходитиме поетапно: спочатку він торкнеться великих вузлів та великих міст, а потім поступово розшириться на всю країну.

Довідка. Потяги в Україні рухаються “широкою” колією (1 520 мм), розповсюдженою на теренах країн колишнього СРСР. Таку ж колію використовує Литва, Латвія та Естонія, а також – Білорусь. Більшість країн Євросоюзу (за винятком Іспанії та Португалії), натомість, послуговуються “вузькою” колією (1 435 мм).

Також Денис Шмигаль повідомив, що Україна активізувала відкриття нових пунктів пропуску на західних кордонах.

“Перед Мінінфраструктури, Держприкордонслужбою та митницею стоїть завдання у найближчі пів року створити пункти пропуску там, де вже підведено автомобільні дороги або там, де можна оперативно такі дороги підвести”, сказав Шмигаль.

За його словами, Україна планує приєднатися до Конвенції щодо процедури спільного транзиту, або так званого “митного безвізу”.

“Цей документ є основою для переміщення товарів між країнами-членами ЄС. Ми вже використовуємо відповідну комп’ютеризовану систему NCTS, і технічно готові приєднатися до Конвенції. Таке приєднання дозволить значно прискорити проходження митниці та прискорити потік товарів”, наголосив прем’єр.

Крім цього, Україна готується підписати з Європейським Союзом Угоду про лібералізацію автомобільних вантажних перевезень, і Єврокомісія вже рекомендувала країнам-членам підтримати рішення. Це особливо важливо в умовах російської агресії, результатом якої стала блокада українських портів.

Денис Шмигаль повідомив також, що Україна незабаром планує приєднатися до роумінгового простору ЄС та єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA. Це дозволить здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, крім того, українці матимуть змогу користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами.

Прем’єр зазначив, що приєднання України до єдиної зони платежів може статися вже влітку, завдяки чому українці зможуть робити перекази у євро без комісій.