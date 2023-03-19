Законопроєкт про медичний канабіс найближчим часом розглянуть в ВР

Верховна Рада планує на найближчому пленарному тижні розглянути урядовий законопроєкт №7457 про медичний канабіс, передає НСН.

“На найближчому пленарному тижні парламент планує розглянути №7457 щодо легалізації використання медичного канабісу”, написав народний депутат Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Законопроєкт пропонує створити нормативні умови для законного обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настоянок канабісу з визначеною законом метою, зокрема для їх використання в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності, а також його сортів у визначених сферах діяльності.

В уряді вважають за необхідне врегулювати питання, що стосуються організації діяльності на кожному етапі такого обігу, включно з операціями із ввезення, вивезення, транспортування територією України, зберігання та реалізації конопель.

На думку авторів законопроєкту, він сприятиме підвищенню рівня та якості медичного обслуговування населення шляхом забезпечення реалізації права на охорону здоров’я із застосуванням більш ефективних лікарських засобів і методів лікування, зокрема у сфері паліативної медицини, які, серед іншого, базуються на симптоматичному лікуванні, а саме знеболюванні.

Законопроєкт про медичний канабіс. Що відомо

Питання легалізації канабісу в Україні медики та громадськість порушують уже декілька років, пише Громадське. Було розроблено кілька законопроєктів, однак за жоден депутати не проголосували.

Пів року тому зареєстрований останній, урядовий, проєкт закону №7457 «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни».

Документ отримав загалом позитивні висновки профільних парламентських комітетів та очікує на розгляд. У відкритому зверненні до ВР громадські організації заохочують його ухвалити.

“У понад 50 країнах світу використання канабісу в медичних цілях — це вже давно нормальна практика. Серед цих держав Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Італія, Чехія, Франція, Португалія, Польща, Греція, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Велика Британія, США та Канада”,наголошують автори звернення, загалом майже 90 організацій.

За словами представниці профільного комітету парламенту, Ольги Стефанишиної, активному руху законопроєкту завадила війна. Але війна може стати і рушійною силою для змін.

«Це буде третя спроба, і я хочу вірити — успішна. Бо за цим законом — мільйони людей з онкологією, епілепсією, хворобою Альцгеймера, а також люди з різними психологічними розладами. У часи великої війни цей закон став ще більш актуальним», пояснює Стефанишина і додає, що сьогодні парламент як ніколи близький до легалізації медичного канабісу.

16 лютого 2023 року комітет ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування погодив поправки до законопроєкту до першого і другого читання, щоб залучити більше голосів народних депутатів. Закон рекомендовано ухвалити в першому читанні.

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